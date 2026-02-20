Der MVO blickt auf ein aktives Jahr zurück

Im Restaurant Rössli Obermumpf konnte der MVO seine 114. Generalversammlung durchführen. Die Rechnung wurde durch den Kassier anschaulich und interessant erklärt und wurde einstimmig angenommen. Mit einem gekonnt umfassenden ...

Musikverein Obermumpf: 114. Generalversammlung

Im Restaurant Rössli Obermumpf konnte der MVO seine 114. Generalversammlung durchführen. Die Rechnung wurde durch den Kassier anschaulich und interessant erklärt und wurde einstimmig angenommen. Mit einem gekonnt umfassenden Rückblick auf das Vereinsjahr liess der Präsident Samuel Weber die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren und die Erinnerung an die Highlights wachhalten. Der Winterausmarsch, die Reise mit Konzert auf die Stockhütte im Sommer, das beliebte Platzkonzert beim Obermumpfer Schulhaus, der Adventszauber und natürlich das Jahreskonzert Anfangs Januar unter dem Motto «Grosses Kino» waren unsere Fixpunkte im vergangenen Vereinsjahr. Aber auch die vielen schönen Begegnungen innerhalb des Vereins oder an den Ständeli bereicherten das Jahr.

Mit grossem Applaus wurde Oskar als neustes Mitglied in den Verein aufgenommen. Leider gab es aber auch vier Austritte aus den Aktiven zu verzeichnen. Der MVO hat zwar treue Mitglieder, kämpft aber auch mit knapper Besetzung. Eine Arbeitsgruppe zur Zukunft des Vereins plant diverse Massnahmen und berichtete über ihre nächsten Ziele.

Für 20 Jahre aktiven Mitmusizierens im Verein wurde Rolf gratuliert, mit einer Urkunde geehrt und zum Ehrenmitglied ernannt. Im Vorstand trat Ernst von seinem Amt zurück. Seine langjährige Arbeit wurde mit grossem Applaus und einem Präsent verdankt. Mit Philipp konnte ein engagiertes neues Vorstandsmitglied gewonnen werden. Die restlichen Mitglieder von Vorstand, Musikkommission und Rechnungsrevision stellten sich für eine weitere Wahl zur Verfügung und wurden jeweils einstimmig wiedergewählt.

Das Jahresprogramm 2026 des MVO sieht neben den Jubilaren-Ständli ein Frühschoppenkonzert Ende März im Rössli vor, weiter einen Ausflug mit Konzertauftritt, das bereits zum Dorfjahr gehörende Platzkonzert und natürlich die alljährliche Durchführung von Adventsmarkt und Jahreskonzert. Neumitglieder sind erwünscht, Schnuppern ist gerne möglich, und auch das Neuerlernen eines Blechblasinstruments macht viel Freude! Der Musikverein dankt der Bevölkerung für die treue Unterstützung im Dorf und freut sich auf viele fröhliche Begegnungen auch im neuen Vereinsjahr. (mgt)