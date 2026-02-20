Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Der MVO blickt auf ein aktives Jahr zurück

  20.02.2026 Obermumpf
Neumitglied Oskar. Foto: zVg
Neumitglied Oskar. Foto: zVg

Musikverein Obermumpf: 114. Generalversammlung

Im Restaurant Rössli Obermumpf konnte der MVO seine 114. Generalversammlung durchführen. Die Rechnung wurde durch den Kassier anschaulich und interessant erklärt und wurde einstimmig angenommen. Mit einem gekonnt umfassenden ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote