Der Lichtriese verzauberte das Städtchen

Der Lichtriese verzauberte das Städtchen09.12.2025
Der leuchtende Riese Dundu ist am Freitag und Samstag durch die weihnächtliche Rheinfelder Altstadt gezogen. Ein grosses Publikum hat ihn dabei begleitet. Scheinbar schwerelos schwebte die Lichtfigur, geführt von Puppenspielern, durch die Gassen. (vzu)
