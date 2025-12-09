Immobilien
Der Lichtriese verzauberte das Städtchen

  09.12.2025
Foto: Markus Raub
Der leuchtende Riese Dundu ist am Freitag und Samstag durch die weihnächtliche Rheinfelder Altstadt gezogen. Ein grosses Publikum hat ihn dabei begleitet. Scheinbar schwerelos schwebte die Lichtfigur, geführt von Puppenspielern, durch die Gassen. (vzu)

 

