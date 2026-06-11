Der Kultursommer 2026 in Augst

Das Römische Theater Augusta Raurica präsentiert Kulturvielfalt für Jung und Alt – mit Live- und Clubkonzerten internationaler Acts, Begegnungen mit regionalen Kulturschaffenden und dem grössten Römerfest der Schweiz.

Augusta Raurica hat viel zu bieten

Das Römische Theater Augusta Raurica präsentiert Kulturvielfalt für Jung und Alt – mit Live- und Clubkonzerten internationaler Acts, Begegnungen mit regionalen Kulturschaffenden und dem grössten Römerfest der Schweiz.

Den Auftakt macht «Live in Concert» vom 2. bis 5. Juli. Internationale Rock- und Metal-Acts – von Pink-Floyd-Tributes über Metallica-Interpretationen bis zu Folk Metal und Dark Rock – machen das antike Halbrund zur Bühne intensiver Live-Erlebnisse.

Am 17. Juli ermöglicht Reconnect Begegnungen mit Baselbieter Kulturschaffenden: Auf dem Landgut Castelen in Augst geben Esther Ernst und Jörg Laue, Olivia Ronzani und Eevi Kinnunen sowie Michèle Degen und Marcel Hörler Einblicke in ihre Arbeit im Rahmen des Residenzstipendiums der Kulturförderung Baselland.

Elektronische Musik prägt das Apollon Festival am 24. und 25. Juli. Der Basler Club Nordstern führt das Festival erstmals an zwei Tagen durch. Auf der Bühne stehen Jan Blomqvist & Band, Lava & Ash, Thyora und Michel Sacher sowie Folamour, Hugo LX, Daughter in Law, Shaka und Herz-Schwester.

Den Abschluss bildet das Römerfest Augusta Raurica am 29.–30. August mit über 500 Mitwirkenden, Gladiatorenkämpfen, historischem Handwerk, Legionärslagern und römischem Markt.

Spielort ist das Theater Augusta Raurica, Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst. (mgt) theater-augusta-raurica.ch