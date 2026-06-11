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Der Kultursommer 2026 in Augst

  11.06.2026 Augst 

Augusta Raurica hat viel zu bieten

Das Römische Theater Augusta Raurica präsentiert Kulturvielfalt für Jung und Alt – mit Live- und Clubkonzerten internationaler Acts, Begegnungen mit regionalen Kulturschaffenden und dem grössten Römerfest der Schweiz.

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