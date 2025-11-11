Der Kasperli kam nach Mumpf

In grossen Scharen strömten Kinder in Begleitung ihrer Eltern, Grosseltern, Tanten oder Göttis in den Saal des Mehrzweckgebäudes in Mumpf. Gespannt warteten alle auf den Kasperli und die Augen der Kinder leuchteten voller Vorfreude. Was man da so alles erleben kann an einem ...

In grossen Scharen strömten Kinder in Begleitung ihrer Eltern, Grosseltern, Tanten oder Göttis in den Saal des Mehrzweckgebäudes in Mumpf. Gespannt warteten alle auf den Kasperli und die Augen der Kinder leuchteten voller Vorfreude. Was man da so alles erleben kann an einem Kasperli-Theater: der Blötterli, ein Räuber, ein Paradiesvogel und natürlich der Kasperli – sie alle kamen in dieser Geschichte vor.

Nach der Vorführung durften sich die rund 140 Personen am Zvieribuffett mit Kuchen, Guetzli und Früchten bedienen, Süssmost, Sirup oder Kaffee holen und noch gemütlich zusammensitzen.

Der Kasperli wird auch nächstes Jahr wieder nach Mumpf kommen. «Wir freuen uns schon jetzt darauf», ist sich die Frauengemeinschaft Mumpf einig. (mgt)