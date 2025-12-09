Immobilien
Der «Hofladen im Städtli» entwickelt sich schrittweise

  09.12.2025 Wirtschaft
Haben viele Ideen: Nathalie Wermeille (links) und Christine Koller vom Projektteam. Foto: Valentin Zumsteg
Haben viele Ideen: Nathalie Wermeille (links) und Christine Koller vom Projektteam. Foto: Valentin Zumsteg

Im Rheinfelder Städtchen soll ein Hofladen entstehen, in dem Produkte direkt von den Produzenten gekauft werden können. Die Initianten wollen das Verbindende zwischen Mensch und Natur wieder sichtbar machen. Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits.

Valentin Zumsteg

