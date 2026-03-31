Der Gewerbeverein Magden löste sich nicht auf

Im Vorfeld der Generalversammlung des Gewerbevereins (GVM) Magden war Schlimmes befürchtet worden. Der langjährige Vorstand hatte angekündigt, in globo zurückzutreten. Ein neuer Vorstand stehe nicht zur Verfügung, oder zumindest noch nicht, hiess es.

Edi Strub

Als die Generalversammlung des Magdener Gewerbevereins am Freitag im Vero Gusto eröffnet wurde, hatte sich die Lage jedoch geklärt. Vier Mitglieder hatten sich nach etwas Lobbyarbeit bereit erklärt, die Funktionen des Vorstands zu übernehmen und wurden von der Versammlung dann auch gewählt. Ehrenmitglied Peter Haller hatte in der NFZ zwei Wochen zuvor vorgeschlagen, den Magdener Gewerbeverein (GVM) mit dem Rheinfelder zu fusionieren. Dem Magdener Verein fehle es am nötigen Gewicht, um noch etwas zu erreichen. Die Zahl der Mitglieder sinke und der Wille, hart zu arbeiten, um die Interessen des Gewerbes in Magden wahrzunehmen, fehle. Es brauche wieder eine kraftvolle Organisation und die finde man nur in einem Zusammengehen mit der grösseren Organisation in Rheinfelden. Viele Magdener Gewerbler sähen das genauso wie er und seien selber Mitglieder anderer Gewerbevereine geworden – in Rheinfelden, in Möhlin, ja sogar in Sissach und Gelterkinden.

Selbstständige Organisation erhalten

Ein Zusammenschluss mit dem Gewerbeverein in Rheinfelden ist nach der Wahl eines neuen Vorstands in Magden vorläufig kein Thema mehr. Die neuen Leute im Vorstand wollen den GVM als selbstständige Organisation erhalten. Gewählt in den neuen Vorstand wurden Kurt Marti und Nicolas Dietsche als Co-Präsidenten (die sich das Amt teilen), Juani Leutenegger als Kassiererin und Joel Dillier als Beisitzer. Sie versprachen, den Verein mit Kraft in eine neue Zukunft zu führen, ohne jedoch zu verraten, was sie im Einzelnen vorhaben. Das Budget des GVM wurde angenommen. Es bleibt bei einem Jahresbeitrag von 200 Franken. Das sei notwendig, um dem neuen Vorstand die Möglichkeit zu geben, wieder offensiver zu werden und zum Beispiel eine Gewerbeausstellung in Magden zu organisieren oder sich zusammen mit anderen an einer zu beteiligen.

Der abtretende Co-Präsident Daniel Hilpert hat die «Schreibereien in der Presse» zur Situation des Magdener Gewerbevereins bei der Eröffnung der GV hart kritisiert. Dinge wie eine Fusion mit Rheinfelden sollten nicht in der Presse, sondern nur intern im Verein diskutiert werden. Wer hinter dieser Kampagne steckte, wisse er nicht. Trotz solcher Worte verlief die GV dann doch in Minne. Sie endete mit der Übergabe von grossen Blumensträussen an die vier scheidenden Vorstandmitglieder. Sie hatten ihre Funktionen während fünf beziehungsweise zehn Jahren wahrgenommen.