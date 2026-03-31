Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Der Gewerbeverein Magden löste sich nicht auf

  31.03.2026 Wirtschaft
Drei der vier neuen Vorstandsmitglieder. Von links nach rechts Nicolas Dietsche (Co-Präsident), Juani Leutenegger (Kassierin), Kurt Marti (Co-Präsident). Joel Dillier (Beisitzer) war verhindert, an der GV teilzunehmen. Foto: Edi Strub
Drei der vier neuen Vorstandsmitglieder. Von links nach rechts Nicolas Dietsche (Co-Präsident), Juani Leutenegger (Kassierin), Kurt Marti (Co-Präsident). Joel Dillier (Beisitzer) war verhindert, an der GV teilzunehmen. Foto: Edi Strub

Im Vorfeld der Generalversammlung des Gewerbevereins (GVM) Magden war Schlimmes befürchtet worden. Der langjährige Vorstand hatte angekündigt, in globo zurückzutreten. Ein neuer Vorstand stehe nicht zur Verfügung, oder zumindest noch nicht, hiess es.

Edi Strub

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote