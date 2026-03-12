Der Frauenverein lud zum Theaternachmittag ein

Der Frauenverein Eiken-Münchwilen-Sisseln lud wiederum zum Theaternachmittag für die Seniorinnen und Senioren der drei Gemeinden ein.

Theatergruppe «Herbschtrose» zu Gast im kulturellen Saal

Die Theatergruppe «Herbschtrose» präsentierte das humorvolle Dialektstück «Kuh in Therapie». Die Kuh Stella hatte an der Viehschau den ersten Preis gewonnen. Für die Bäuerin Anni Grund genug, das Tier teuer zu verkaufen. Doch die Kuh verhielt sich plötzlich auffällig, sodass die Bäuerin eine Kuh-Psychologin hinzuzog. Doch nicht nur die Psychologin wurde auf dem Hof erwartet. Die Magd freute sich auf ihr romantisches Blind-Date, welches sie auf den Hof bestellte. Verwechslungen und Lacher waren also vorprogrammiert.

Der Frauenverein dankt der Theatergruppe «Herbschtrose», welche einmal mehr für einen gelungenen Nachmittag sorgte. Bei anschliessendem, vom Frauenverein offerierten, Kaffee mit Kuchen konnten die Besucher den Nachmittag gemütlich ausklingen lassen. (mgt)