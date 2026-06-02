Der Aargau funktioniert nur gemeinsam

Kantonale Abstimmung Projekt VERAS (Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr). Die Diskussion rund um VERAS wird teilweise sehr lokal geführt. Dabei geht vergessen: Von funktionierenden Verkehrsachsen profitieren nicht nur einzelne Gemeinden, sondern der ...

Kantonale Abstimmung Projekt VERAS (Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr).

Die Diskussion rund um VERAS wird teilweise sehr lokal geführt. Dabei geht vergessen: Von funktionierenden Verkehrsachsen profitieren nicht nur einzelne Gemeinden, sondern der ganze Kanton. Auch das Fricktal ist auf gute Verbindungen in Richtung Aarau und Zentrum des Kantons angewiesen. Pendlerinnen und Pendler, Gewerbe, Lieferverkehr und Dienstleister sind täglich auf eine leistungsfähige Infrastruktur angewiesen. Wenn zentrale Verkehrsknoten überlastet sind, spüren das alle Regionen. Gerade deshalb ist VERAS wichtig.

Das Projekt bringt Entlastung für die betroffenen Ortszentren, verbessert die Sicherheit und sorgt dafür, dass der Verkehr insgesamt zuverlässiger funktioniert. Gleichzeitig werden auch der öffentliche Verkehr sowie der Fussund Veloverkehr gestärkt. Im Aargau haben verschiedene Regionen in den vergangenen Jahren von wichtigen Infrastrukturprojekten profitiert. Umgekehrt gehört es auch zur kantonalen Solidarität, dass man dort Lösungen ermöglicht, wo die Probleme heute besonders gross sind. Wer Verantwortung für den ganzen Kanton übernimmt, darf Verkehrsinfrastruktur nicht gegeneinander ausspielen. VERAS ist ein sinnvoll geplantes und breit abgestütztes Projekt mit Nutzen weit über die Region Suhr hinaus.

BEAT KÄSER GROSSRAT FDP, GEMEINDEAMMANN, STEIN