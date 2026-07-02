Der 4. «Sisslerfeld-Tag» findet in Münchwilen statt

Im Kalender sollte der 12. September reserviert werden: Dann will der Verein «Netzwerk Sisslerfeld» mit dem «Sisslerfeld-Tag» Menschen, die rund ums Sisslerfeld leben, mit unterschiedlichen Anlässen näher zusammenbringen. In diesem Jahr werden erstmals lokale Unternehmen aktiv mit einbezogen und geben dem Anlass damit einen ganz eigenen Charakter.

Nach Stein, Eiken und Sisseln ist der vierte «Sisslerfeld-Tag» in diesem Jahr am 12. September in Münchwilen zu Gast. Dieser Tag wird in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Kulturkommission von Münchwilen organisiert. Stand im letzten Jahr der Rundweg am Rhein mit der Eröffnung von zwei Vereinsprojekten – dem «5-Gemeinden-Park» und dem «Familientreffpunkt» – zusammen mit dem Festbetrieb auf dem Grossmatt-Areal auf dem Gemeindegrund von Sisseln im Mittelpunkt, liegt der Fokus in diesem Jahr auf Unternehmen im Münchwiler Industriegebiet.

Zehn Firmen werden am «Sisslerfeld-Tag» dabei sein. Vom Tag der offenen Tür über Produktpräsentationen bis zu Mitmachaktionen erwartet die Besucher am 12. September ab 14 Uhr ein interessantes Angebot. Gerade für die jüngeren Besucher werden die zwei Feuerwehren der Syngenta, die inklusive Drehleiter besichtigt werden können, ein Höhepunkt sein.

Auf dem Festareal, rund um den Münchwiler Kantonalen Werkhof, schliesst sich ab 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm an. Der Feuerwehrverein Münchwilen führt seinen traditionellen Stiefelweitwurf in diesem Jahr am «Sisslerfeld-Tag» durch. Hier ist der Start bereits um 14 Uhr. Anmeldungen sind ab jetzt über die Homepage des Vereins möglich. Für die Verköstigung sorgen Münchwiler Vereine und der Verein «Netzwerk unser Sisslerfeld».

(mgt)

Weitere Informationen im Internet: www.netzwerksisslerfeld.ch