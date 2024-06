Densbüren: Auf Gegenfahrbahn geraten und Unfall verursacht

Am frühen Donnerstagabend geriet ein 74-jähriger Autofahrer in Densbüren auf die Gegenfahrbahn und verursachte eine Kollision mit zwei Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Staffeleggstrasse in Densbüren. Von der allgemeinen Richtung Frick herkommend, fuhr der Lenker eines Audis in Richtung Aarau. In einer Rechtskurve kam er aus noch unbekannten Gründen von seiner Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kollidierte er zuerst seitlichfrontal mit einem korrekt entgegenkommenden Renault und danach mit einem Peugeot. Der Lenker des Audis kam nach dem Unfall links neben der Strasse im Wiesland zum Stillstand.

Durch die Kollision wurden zwei Personen leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau klärt nun die genauen Umstände des Verkehrsunfalls und hat dem Unfallverursacher den Führerausweis zuhanden der Entzugsbehörde vorläufig abgenommen. Für die Tatbestandsaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Strecke bis kurz vor 20 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.