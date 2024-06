Densbüren: 1157 Mal hat es geblitzt

Die Polizei Oberes Fricktal führte Mitte Juni in Densbüren, an der Hauptstrasse, während rund einer Woche eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In diesem Zeitraum passierten rund 59 700 Fahrzeuge die Kontrollstelle, welche sich auf der Höhe des Gemeindehauses befand. Von diesen waren total 1157 Fahrzeugelenkende zu schnell unterwegs, was einem Anteil von zwei Prozent entspricht.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 86 km/h, was nach Abzug der Toleranz einer Geschwindigkeitsüberschreitung um 31 km/h entspricht. Insgesamt fuhren sieben weitere Fahrzeuglenkende so schnell, dass sie ebenfalls an die zuständige Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau angezeigt werden. Zudem müssen sie mit einem Führerausweis-Entzugsverfahren durch das Strassenverkehrsamt rechnen. (mgt)