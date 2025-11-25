Densbüren: Ja zu allen Vorlagen

Sowohl die Ortsbürgerals auch die Einwohnergemeinde-Versammlung von Densbüren hat am Freitagabend sämtlichen Vorlagen mit grossem Mehr zugestimmt. Gemeindeammann Robert Wernli konnte 22 Personen von insgesamt 147 Stimmberechtigten zur Ortsbürgergemeinde -Versammlung ...

Sowohl die Ortsbürgerals auch die Einwohnergemeinde-Versammlung von Densbüren hat am Freitagabend sämtlichen Vorlagen mit grossem Mehr zugestimmt. Gemeindeammann Robert Wernli konnte 22 Personen von insgesamt 147 Stimmberechtigten zur Ortsbürgergemeinde -Versammlung begrüssen. Zur Einwohnergemeinde-Versammlung erschienen 58 Personen von 564 Stimmberechtigten. Neben Protokoll und Budget 2026 sagten die Ortsbürger Ja zum Kredit über 40 000 Franken für «600 Jahre Densbüren». Die Einwohner sagten Ja zu allen sieben Traktanden, darunter die Kreditabrechnung Erweiterung Strassenbeleuchtung Egg, Sulzbannstrasse, Stieracherweg und Umrüstung auf LED; Kreditabrechnung GEP Kanal sanierung Staffeleggstrasse; Entschädigung Gemeinderat für die Amtsperiode 2026–2029; Änderung Finanzierungsreglement betreffend Anschluss- und Benützungsgebühren; Budget 2026 inkl. Spezialfinanzierungen mit einem Steuerfuss von 117%. Diese Traktanden unterliegen dem fakultativen Referendum. (mgt)