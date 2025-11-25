Immobilien
Densbüren: Ja zu allen Vorlagen

  25.11.2025 Densbüren

Sowohl die Ortsbürgerals auch die Einwohnergemeinde-Versammlung von Densbüren hat am Freitagabend sämtlichen Vorlagen mit grossem Mehr zugestimmt. Gemeindeammann Robert Wernli konnte 22 Personen von insgesamt 147 Stimmberechtigten zur Ortsbürgergemeinde -Versammlung ...

