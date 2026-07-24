Densbüren hat allen Grund zum Feiern

Gekoppelt mit dem 600-Jahre-Dorfjubiläum und der Bundesfeier findet am 1. August in Densbüren der diesjährige Aargauer Kulturerbe-Tag statt. Regierungsrat Dieter Egli hält die Festrede, Historiker Linus Hüsser blickt zurück, Jungunternehmer Beni Nussbaum nach vorne.

Als «Teinspuiren» wird der heutige Ort Densbüren erstmals 1426 – also vor 600 Jahren – in Urkunden erwähnt. Das Jubiläum ist ein Grund zum Feiern: Unter dem Motto «Hallo Densbüren!» findet der diesjährige Aargauer Kulturerbe-Tag gekoppelt mit der Bundesfeier statt. Das Fest bietet einen Tag voller Entdeckungen rund um das Kulturerbe und ein reiches Programm für alle.

Gottesdienst, Brunch, Musik und Festreden

Der Festtag startet besinnlich um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Festgelände beim Schiesssportzentrum Büelhalde. Anschliessend bereiten die Samariter Staffeleggtal einen feinen Brunch zu, damit alle gestärkt in den ereignisreichen Tag starten können. Die «Chälebachmusikante» sorgen am Vormittag für musikalische Unterhaltung. Die Festwirtschaft der Schützengesellschaft Densbüren Asp versorgt die Gäste ab dem Mittag mit Speis und Trank.

Der offizielle Festakt wird durch eine Festrede von Regierungsrat Dieter Egli eröffnet und durch ein Konzert der Musikgesellschaft Asp bereichert. Später am Nachmittag gibt der Historiker Linus Hüsser einen geschichtlichen Rückblick auf Densbüren und der Jungunternehmer Beni Nussbaum wagt einen Blick in die Zukunft.

Funde aus mehr als 600 Jahren

Densbü ren feiert zwar sein 600-Jahr-Jubiläum, doch die Geschichte des Orts beginnt schon viel früher. Archäologische Funde belegen, dass auf dem Strihen seit der mittleren und späten Bronzezeit (um 1500 bis 800 v. Chr.) immer wieder Menschen präsent waren. Der Siedlungsplatz auf der Anhöhe des Strihen wurde offenbar besonders in Krisenzeiten immer wieder aufgesucht, wie es auch für andere erhöhte archäologische Fundplätze typisch ist. Am Informationsstand der Kantonsarchäologie werden erstmals Funde aus dieser Zeit im Original zu sehen sein. Aus dem Mittelalter – bereits vor der ersten urkundlichen Erwähnung von Densbüren – stammt die Burgruine Urgiz. Was die Archäologie heute von der Anlage weiss, ist ebenfalls am Stand der Kantonsarchäologie zu erfahren. Dokumente aus der reichen Geschichte von Densbüren präsentiert Bibliothek und Archiv Aargau.

Glasfenster, Orgel, alte Säge

In der reformierten Kirche bietet die Kantonale Denkmalpflege für Augen und Ohren etwas: Die Führung thematisiert die Architektur und Kunstausstattung der Kirche und gibt einen Einblick in den Spezialbereich der Orgeldenkmalpflege. Abgerundet wird der Rundgang mit ein paar Orgelkompositionen aus verschiedenen Epochen. Die bunten Glasfenster der Kirche werden in einem Workshop des «Museum Aargau» ins Zentrum gesetzt. Im Glasatelier können alle selbst bunte Glasfenster herstellen. Auch die archäologische Schmuckwerkstatt nimmt Originalfunde als Vorbild; Kinder können hier Schmuckstücke aus allen Epochen nachmachen. Wie man früher Holz gesägt hat, zeigt schliesslich die Vorführung der historischen Wassersäge aus dem 18. Jahrhundert.

Die Rolle der Passstrasse

Densbüren liegt als höchstgelegene Gemeinde im Fricktal an der Achse Aarau−Frick, die Staffeleggstrasse führt als Passstrasse durch Densbüren. Welche Rolle diese Strasse im täglichen Leben der Dorfbewohnerinnen und Dorf bewohner spielt, dem geht ein eigens für den Kulturerbe-Tag produzierter Podcast nach. Densbürerinnen und Densbürer kommen darin zu Wort und sprechen über ihre verschiedenen Blickwinkel auf das Dorf und seine Strasse. Der Podcast wurde zusammen mit Freiwilligen von Bibliothek und Archiv Aargau realisiert und ist ab dem 1. August 2026 überall zu hören, wo es Podcasts gibt.

Ein aktuelles Bild des Dorfs zeigen die Ausstellung Magnetika und das in Densbüren ansässige Unternehmen Brau- und Rauchshop. Die Bundesfeier endet schliesslich mit einem Alphornkonzert und einem festlichen Schlussakt. Für die Kleinen gibt es viele weitere Attraktionen wie Malecke und Schreibwerkstatt, Kinderschminken und Hau-den-Lukas. Das vielseitige Programm von Bundesfeier und Kulturerbe-Tag verspricht einen unvergesslichen Tag für alle.

(mgt)

Bundesfeier und Kulturerbe-Tag Densbüren, Samstag, 1. August. Eine Kooperation von: Kantonsarchäologie, Kantonale Denkmalpflege, Bibliothek und Archiv Aargau, Museum Aargau, Gemeinde Densbüren, Samariter Staffeleggtal, Schützengesellschaft Densbüren Asp, Magnetika Densbüren, Brau- und Rauchshop Densbüren.