Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Densbüren: Alle Ratsmitglieder deutlich gewählt

  30.09.2025 Densbüren

Bei einem absoluten Mehr von 116 Stimmen und einer Wahlbeteiligung von 56,4 Prozent wurden in Densbüren alle Gemeinderatsmitglieder deutlich gewählt. Samuel Hänni erhielt 230, Roland Nussbaum 214, Edith Suter 210, Colette Truttmann 228 und Robert Wernli 225 Stimmen. Robert Wernli ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote