Bei einem absoluten Mehr von 116 Stimmen und einer Wahlbeteiligung von 56,4 Prozent wurden in Densbüren alle Gemeinderatsmitglieder deutlich gewählt. Samuel Hänni erhielt 230, Roland Nussbaum 214, Edith Suter 210, Colette Truttmann 228 und Robert Wernli 225 Stimmen.

Robert Wernli ist mit 221 Stimmen im Amt als Gemeindeammann bestätigt worden. Roland Nussbaum vereinigte 204 Stimmen als Vizeammann auf sich. (sh)