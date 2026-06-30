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Densbüren: alle Anträge genehmigt

  30.06.2026 Densbüren

Bei hochsommerlichen Temperaturen im Dachsaal des Gemeindehauses versammelten sich am Freitag, 26. Juni, um 20 Uhr, 31 Stimmberechtigte zur Einwohnergemeinde-Versammlung von Densbüren.

Mit grossem Mehr stimmten die Anwesenden dem Protokoll der letzten Versammlung, der Rechnung 2025 mit ...

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