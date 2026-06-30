Densbüren: alle Anträge genehmigt

Mit grossem Mehr stimmten die Anwesenden dem Protokoll der letzten Versammlung, der Rechnung 2025 mit ...

Bei hochsommerlichen Temperaturen im Dachsaal des Gemeindehauses versammelten sich am Freitag, 26. Juni, um 20 Uhr, 31 Stimmberechtigte zur Einwohnergemeinde-Versammlung von Densbüren.

Bei hochsommerlichen Temperaturen im Dachsaal des Gemeindehauses versammelten sich am Freitag, 26. Juni, um 20 Uhr, 31 Stimmberechtigte zur Einwohnergemeinde-Versammlung von Densbüren.

Mit grossem Mehr stimmten die Anwesenden dem Protokoll der letzten Versammlung, der Rechnung 2025 mit positivem Jahresabschluss, zwei Kreditabrechnungen und dem Rechenschaftsbericht zu. Der einzige Kreditantrag betraf die Anpassung und Ergänzung des Abwasserkatasters. Dem Kredit in der Höhe von 38 000 Franken wurde ebenfalls grossmehrheitlich zugestimmt.

Nach verschiedenen Informationen zu laufenden Geschäften und dem Ausblick auf die Bundesfeier mit dem Aargauer Kulturerbetag am 1. August 2026, konnte Vizeammann Roland Nussbaum die Versammlung um 21.15 Uhr abschliessen und zum Apéro unter dem Deischberer Abendhimmel laden.

Bereits um 19.30 Uhr war die Ortsbürgergemeinde-Versammlung über die Bühne gegangen. Die acht anwesenden Stimmberechtigten stimmten dem Protokoll der letzten Sitzung, der Rechnung und dem Rechenschaftsbericht 2025 des Forstbetrieb Jura grossmehrheitlich zu. (mgt)