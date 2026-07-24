Densbüren: 23 waren zu schnell unterwegs

Am Nachmittag des 16. Juli 2026 führte die Polizei Oberes Fricktal in Densbüren, an der Hauptstrasse, eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt wurden während einer Stunde rund 400 Fahrzeuge gemessen. Dabei hielten sich 23 Fahrzeuglenkende nicht an die signalisierte ...

Am Nachmittag des 16. Juli 2026 führte die Polizei Oberes Fricktal in Densbüren, an der Hauptstrasse, eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt wurden während einer Stunde rund 400 Fahrzeuge gemessen. Dabei hielten sich 23 Fahrzeuglenkende nicht an die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h – das entspricht einem Anteil von 6 %.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 66 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 13 km/h, was für den verantwortlichen Lenker eine Ordnungsbusse in der Höhe von CHF 250 nach sich zieht.

(mgt)