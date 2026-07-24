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Densbüren: 23 waren zu schnell unterwegs

  24.07.2026 Densbüren

Am Nachmittag des 16. Juli 2026 führte die Polizei Oberes Fricktal in Densbüren, an der Hauptstrasse, eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt wurden während einer Stunde rund 400 Fahrzeuge gemessen. Dabei hielten sich 23 Fahrzeuglenkende nicht an die signalisierte ...

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