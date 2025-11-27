Immobilien
Demokratie haben wir uns anders vorgestellt

  27.11.2025 Leserbriefe

Zur Revision der Bauund Nutzungsordnung Hellikon.

Die NFZ hat am 11.11.2025 zum Rücktritt von Herrn Rohrer, Gemeindeammann in Hellikon, ein Interview geführt. Schwerpunkt des Gesprächs war auch die Revision der BNO in der Gemeinde. 2018 hat der ...

