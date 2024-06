Definitiv: FC Wallbach steigt ab

Seit dem vorletzten Meisterschaftsspiel gegen den SV Muttenz und einer 2:3-Niederlage ist klar: der FC Wallbach steigt aus der zweiten Liga ab.

Bereits im Vorfeld war klar, dass für den Klassenerhalt vieles zusammenpassen müsste. Die Motivation, der Wille und der absolute Glaube an die Wende waren jedoch erkennbar. Wallbach startete gegen Muttenz engagiert, kassierte in der 23. Minute jedoch aus dem Nichts ein unglückliches Flipper-Tor.

Von diesem neuerlichen Nackenschlag liess man sich trotz der prekären Ausgangslage nicht aus dem Konzept bringen. So erzielten die Wallbacher kurz vor dem Pausenpfiff den Ausgleich und in der 76. Minute den verdienten Führungstreffer zum 2:1. Im Anschluss boten sich Gelegenheiten für weitere Tore. Leider scheiterte man am eigenen Unvermögen oder am gut reagierenden gegnerischen Keeper.

Eine verkorkste Saison

So kam es, wie es kommen musste: In der 88. Minute gelang Muttenz der schmeichelhafte Ausgleich. Bis zur letzten Sekunde rannte der FC Wallbach mitsamt Torwart an. Der Versuch, den Sieg zu erzwingen, blieb jedoch ohne Erfolg. So konnte Muttenz in der Nachspielzeit ins leere Tor zum 3:2-Heimsieg einschieben. Es bleibt dem FC Wallbach der Frust über eine verkorkste Saison und der Gang in die 3. Liga. Seitens des FC Wallbach wird schon mal angekündigt: «Jetzt heisst es aufstehen, Krone richten, weitergehen und den direkten Wiederaufstieg anstreben. Denn eines ist gewiss: Der FC Wallbach gehört in die 2. Liga!» (mgt/nfz)