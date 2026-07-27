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Daumen hoch für den Herdmännlipfad

  27.07.2026 Münchwilen
Es wimmelt überall. Fotos: Petra Schumacher
Es wimmelt überall. Fotos: Petra Schumacher

Im Mai 2025 wurde der Münchwiler Rundwanderweg eröffnet. An zehn Posten werden auf sechs Kilometern Themen für Kinder und Erwachsene erklärt. Bei einer aktuellen Befragung kamen die jüngeren Wanderer zu Wort und gaben eine Einschätzung zum Pfad ab.

Petra Schumacher

Der ...

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