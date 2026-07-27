Daumen hoch für den Herdmännlipfad

Im Mai 2025 wurde der Münchwiler Rundwanderweg eröffnet. An zehn Posten werden auf sechs Kilometern Themen für Kinder und Erwachsene erklärt. Bei einer aktuellen Befragung kamen die jüngeren Wanderer zu Wort und gaben eine Einschätzung zum Pfad ab.

Im Mai 2025 wurde der Münchwiler Rundwanderweg eröffnet. An zehn Posten werden auf sechs Kilometern Themen für Kinder und Erwachsene erklärt. Bei einer aktuellen Befragung kamen die jüngeren Wanderer zu Wort und gaben eine Einschätzung zum Pfad ab.

Petra Schumacher

Der Rundwanderweg mit Start und Ziel im Dorf Münchwilen wurde von der Kulturkommission Münchwilen konzipiert und von einem fünfköpfigen Team dann umgesetzt. «Wir wollten die unmittelbare Umgebung des Dorfes erlebbar machen und dabei wichtige Themen wie Wasserversorgung, Forst, Landwirtschaft, Biotope, Jagd oder Bienen ansprechen. Dann sind da noch die Herdmännli, Sagenfiguren, denen der Pfad seinen Namen verdankt. Sie führen wie ein roter Faden durch den Pfad. Auf Tafeln wird viel Wissenswertes über die Themen vermittelt. Immer auf Augenhöhe der Kinder gibt es zudem ein interaktives Angebot. QR-Codes ermöglichen ausserdem eine vertiefte Beschäftigung mit den teils komplexen Themen», erklärt Nicole Schmid von der Kulturkommission. «Der Pfad wird gut genutzt. Im letzten Sommer haben auch einige Schulklassen ihr ‹Schulreisli› zum Herdmännlipfad gemacht. Bislang haben wir durchweg positive Rückmeldungen zum Pfad erhalten.»

Meinung einiger Kinder

Wenn Erwachsene etwas für Kinder auf die Beine stellen, dann ist das in der Regel gut gemeint. Ob es bei den Kindern gut ankommt, ist eine andere Sache. Da Kinder ihre Meinung bekanntlich «ungefiltert» kundtun, haben wir Livio, Daria, Lias, Raphael und Lia befragt. Die sieben bis dreizehn Jahre alten Münchwiler Kinder haben alle mindestens einmal den Rundweg ganz oder in Teilen zurückgelegt. Wir haben sie gefragt, was ihnen besonders gefallen hat, was sie hinzufügen würden und wie sie den Weg benoten würden. «Mich interessieren der Wald und das Alter der Bäume, darum fand ich den Posten zu den Bäumen toll», so der siebenjährige Lias. Die dreizehnjährige Daria findet die Informationen zum Müll wichtig und gut und der elfjährige Livio mag besonders das Biotop mit dem Vogelposten. «Die Abkürzung, die steil durch den Wald geht, würde ich mit einer Rutsche versehen, damit es eine ganz schnelle Abkürzung wird», schlägt der achtjährige Raphael vor.

Etwas mehr Action und vielleicht ein Eltern-Kindspiel wünschen sich Lias und Lia.

Über Stock und Stein

180 Höhenmeter sind zurückzulegen, wobei es für Fussgänger «über Stock und Stein» geht. Deshalb ist der Pfad nicht unbedingt kinderwagentauglich. Unterhalb vom Schulhaus beginnt der Pfad mit der Nummer eins. Dann führt er in Richtung Schupfart und verläuft am Nordhang des Berges entlang wieder zurück ins Dorf. Als reine Wanderzeit sind eineinhalb Stunden angegeben. Durch die Beschäftigung mit den zehn unterschiedlichen Themen kann sich die Zeit aber verlängern. Verpflegen lässt es sich unterwegs am besten an der Feuerstelle, wo man Holz sowie Tische und Bänke vorfindet.

Der Kulturkommission wurden die Ergänzungswünsche der jungen Tester übermittelt. «Wir werden die Vorschläge natürlich wohlwollend prüfen», so Nicole Schmid mit einem Augenzwinkern. Vonseiten der Kulturkommission gibt es auch Ideen. Einzelne themenspezifische Anlässe könnten zukünftig immer mal wieder an den jeweiligen Posten organisiert werden. «Zur Eröffnung hat beispielsweise der Brunnenmeister am Wasserreservoir gesprochen. Das kam recht gut an.» Weitere Vorschläge, etwa ein Adventssingen, stehen auf der Liste, die es noch zu diskutieren gilt. Die Ideen gehen in Münchwilen nicht aus und es lohnt sich, den Hermännlipfad im Blick zu behalten.

Nun aber zur Benotung unserer jungen Rundweg-Tester: Sechsmal ging der Daumen nach oben. Damit können wir den Herdmännlipfad mit Bestnote in die Sommerferien schicken.

Alle Infos zu Anreise, Parken, etc. auf https://www.herdmaennlipfad.ch/