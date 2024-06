Das Wasser in trockenen Tüchern

Rauf auf einen Franken: Wallbach stimmt Gebührenerhöhung zu

Zu reden an der Einwohner-Gemeindeversammlung gab Tempo 30 und ein Vorschlag aus Aarau, die Gemeinde Wallbach solle die Kantonsstrasse in ihr Eigentum übernehmen.

Die Gemeindeversammlung vom Montagabend stimmte einer Erhöhung der Wasserverbrauchsgebühr von 60 Rappen auf neu einen Franken pro Kubikmeter zu. Gemeinderat Werner Bitter konnte aufzeigen, dass aufgrund der zukünftigen Investitionsprojekte in absehbarer Zeit eine Verschuldung der Wasserkasse droht (die NFZ berichtete). Erstmals im Oktober 2025 werden die Rechnungen mit dem höheren Tarif für den Verbrauch 2024/25 verschickt. Die Gemeindeversammlung genehmigte zudem diskussionslos die Rechnung 2023, die mit einem Ertragsüberschuss von 22 000 Franken schliesst.

Wenig Begeisterung für Strassenübernahme

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» informierte Frau Gemeindeammann Marion Wegner-Hänggi über den aktuellen Stand von Tempo 30. Der Gemeinderat hat dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) beantragt, auf der Kantonsstrasse K492 beziehungsweise Kapellenstrasse, ab Dorfeingang Tempo 30 einzuführen; zudem nach dem Kreisel Widmatt bis zum Dorfeingang Tempo 60.

Das BVU hat dem Gemeinderat vorgeschlagen, dass die Gemeinde die Kantonsstrasse ins Eigentum übernehmen soll. So läge ein Entscheid über Tempo 30 und Tempo 60 einzig bei der Gemeinde. Dieser Vorschlag kommt nicht unerwartet. Unabhängig von der Frage der Geschwindigkeit hätte aber eine Übernahme durch die Gemeinde auch finanzielle Folgen in Bezug auf den Unterhalt und die zukünftigen Investitionen. Die Gemeinde hätte keinen Anspruch mehr auf nicht unwesentliche Kantonsbeiträge. Die Begeisterung für eine Strassenübernahme durch die Gemeinde hält sich beim Gemeinderat deshalb in Grenzen. Um einen Überblick zu den finanziellen Auswirkungen zu erhalten, lässt der Gemeinderat zurzeit den zukünftigen Unterhalts- und Investitionsbedarf abklären.

Diskussion um Tempo 30

Aus der Versammlung wurde angeregt, Tempo 30 unabhängig von der Kapellenstrasse im übrigen Gemeindegebiet umgehend umzusetzen. Ein weiterer Antrag war, auf Tempo 30 an der Kapellenstrasse grundsätzlich zu verzichten. Wegner-Hänggi erklärte, dass mit dem Departement BVU Verhandlungen über die möglichen Massnahmen an der Kapellenstrasse bevorstehen. Erst aus diesen Gesprächen wird sich der Handlungsspielraum ergeben.

Signalisierungen für Rheinstrasse

In den nächsten zwei bis drei Wochen werden an der Rheinstrasse bei den Einmündungen Brütschengasse und Unterdorfstrasse wieder die Stopp-Signalisierungen angebracht. Einerseits die Bodenmarkierungen, andererseits auch zwei Verkehrsspiegel auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Das BVU hat der Montage der Verkehrsspiegel an der neuen Hochwasserschutzmauer zugestimmt. Gleichzeitig werden auch die Parkverbotstafeln ab «Fabriggli» bis «Drei Bänkli» montiert.

An der Gemeindeversammlung nahmen 89 von 1399 Stimmberechtigten teil. (mgt/nfz)