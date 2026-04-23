Das Tor zur Welt entdecken

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  23.04.2026 Basel
Im Rahmen der Industrienacht bieten die Schweizerischen Rheinhäfen in Basel einen spannenden Einblick. Foto: zVg
Im Rahmen der Industrienacht bieten die Schweizerischen Rheinhäfen in Basel einen spannenden Einblick. Foto: zVg

Industrienacht in den Schweizer Rheinhäfen

Morgen Freitag steht man in den schweizerischen Rheinhäfen in Birsfelden und Basel-Kleinhüningen selbst direkt mitten im Geschehen: Auf einen grossen Containerkran hinauf klettern, die Getreidesilos von innen begutachten, eine ...

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