Das Tor zur Welt entdecken

Morgen Freitag steht man in den schweizerischen Rheinhäfen in Birsfelden und Basel-Kleinhüningen selbst direkt mitten im Geschehen: Auf einen grossen Containerkran hinauf klettern, die Getreidesilos von innen begutachten, eine ...

Industrienacht in den Schweizer Rheinhäfen

Morgen Freitag steht man in den schweizerischen Rheinhäfen in Birsfelden und Basel-Kleinhüningen selbst direkt mitten im Geschehen: Auf einen grossen Containerkran hinauf klettern, die Getreidesilos von innen begutachten, eine Kaffeerösterei beschnuppern, das Schleppund Schubboot «Wild Maa» oder das Feuerlöschboot «Fürio» besichtigen, den Schifffahrtssimulator bedienen und noch viele weitere Attraktionen entdecken.

Spannende Unternehmen und vielfältige Berufe warten darauf, entdeckt zu werden. Im Hafen von Birsfelden wird der modernste Schiffssimulator präsentiert. Die Hafenbahn zeigt in Zusammenarbeit mit Railcare in einem Wettbewerb, wie unverzichtbar die Schiene für den Hafenbetrieb ist. Das Feuerlöschboot und das Schubboot «Walo Boris» können hautnah besichtigt werden. Auch auf der Ereignisplattform gibt es viel zu sehen, etwa das Feuerwehr-Einsatzfahrzeug der Rettung Basel. Rund um den Treffpunkt Hafenstrasse 4 sorgen verschiedene Gastroangebote für Stärkung. Auf dem Hafenareal in Birsfelden geben Delica, die Hafenbahn, Waser Entsorgung sowie die schweizerischen Rheinhäfen spannende Einblicke in ihre Tätigkeiten.

Im Hafen Basel-Kleinhüningen finden sich rund um das geöffnete Hafenmuseum eine Foodzone und viele Attraktionen: Man kann dort das Schlepp- und Schubboot «Wild Maa» erkunden und im Zelt der Berufswelt werden spannende Jobs rund um Hafen, Logistik und die nautischen Ausbildungen vorgestellt.

Ein weiteres Highlight sind die Führungen in den Hafenbetrieben Contargo, Rhenus Port Logistics, Swissterminal und Ultra-Brag. Es erwarten die Besucherinnen und Besucher Besichtigungen von Containerkränen, Getreidesilos und spezielle Parcours an den Umschlagsanlagen, die sonst nur aus der Ferne zu sehen sind. Ein spannender Abend für alle, ob Gross oder Klein, welcher ab 17 Uhr beginnt. (mgt/nfz)