Das Tal bekommt wieder eine Beiz

Neues Wirtepaar auf dem «Rössli» in Hellikon

Vor gut einem Jahr hörten Manuela und Seppi Hasler im Helliker «Rössli» auf zu wirten. Die Suche nach einem neuen Pächter war schwierig. Nun sind sie fündig geworden: Fatma Dursun und Hüseyin Uysal übernehmen am 1. Juli.

Janine Tschopp

Es war letztes Jahr am 19. April, als Manuela und Seppi Hasler das «Rössli» zum letzten Mal für ihre Gäste öffneten. Manuelas Grossvater ersteigerte das Restaurant vor 67 Jahren, und sie und ihr Mann wirteten dort während fast 20 Jahren. Die Suche nach einem neuen Pächter dauerte lange.

«Mir hat es hier vom ersten Tag an sehr gut gefallen», schwärmt Fatma Dursun. Gemeinsam mit ihrem Partner, Hüseyin Uysal, wird sie die Helliker Traditionsbeiz ab 1. Juli führen. Uysal lernte Koch und war zuletzt Pächter in einem Restaurant in der Region Biel. Im Gegensatz zu ihrem Partner wird Fatma Dursun nicht immer im Restaurant anzutreffen sein. «Ich werde mein Kosmetikstudio in Zeiningen weiterführen», sagt sie.

Im «Rössli» wird es am Vormittag jeweils Znüni geben. Am Mittag bietet Uysal drei saisonale Menüs an. Auf der allgemeinen Speisekarte stehen unter anderem Fleischspezialitäten mit hausgemachten Saucen, Fondue Chinoise und Pizza. «Auch Take-away werden wir anbieten», erklärt der Koch.

«Wir sind schon sehr aufgeregt»

Sie seien schon ganz aufgeregt und könnten kaum mehr schlafen, sagen Fatma Dursun und Hüseyin Uysal. Und wie ist es für das alte Wirtepaar? «Für uns ist das ganz speziell», sagt Manuela Hasler, die mit dem «Rössli» seit ihrer Kindheit verbunden ist. Seppi und Manuela Hasler freuen sich, dass es weitergeht und ihr Dorf wieder eine Beiz hat.