Das Solsberg-Festival beginnt heute

Heute startet das 19. Solsberg-Festival, welches dieses Jahr vom 27. Juni bis 6. Juli durchgeführt wird. Mit der Lancierung dieses Festivals 2006 hat sich Cellistin Sol Gabetta den Traum erfüllt, eine Plattform für musikalische Begegnungen auf höchstem Niveau zu schaffen. Die 19. Ausgabe umfasst zehn Hauptkonzerte sowie ein Kinderkonzert in vier verschiedenen Spielstätten. Das Festival-Zentrum ist die Klosterkirche Olsberg, aber wie gewohnt finden auch Konzerte in der Stadtkirche Rheinfelden statt. Erneut ist das Solsberg-Festival zu Gast in der eindrucksvollen Klosterkirche St. Peter sowie im Schützenkeller des Hotels Schützen in Rheinfelden mit zwei Late Night-Konzerten.

Sol Gabetta ist es erneut gelungen, renommierte Musikerinnen und Musiker zu gewinnen und ein vielseitiges Programm zusammenzustellen. Ein besonderes Highlight wird das bevorstehende und bereits ausverkaufte Trio-Konzert mit der Geigerin Hana Chang (Solsberg Young Artist 2023) und der Pianistin Alexandra Dovgan (Solsberg Young Artist 2022) sein, die gemeinsam mit Sol Gabetta ein Mendelssohn-Programm präsentieren werden. Nach dem ausverkauften Konzert mit «VOCES8» im letzten Jahr wird auch weiterhin auf das A Cappella-Format gesetzt, indem der renommierte Choir of Trinity College Cambridge auftreten wird. Des weiteren steht eine einzigartige Interpretation der Bach Violinsonaten und -partiten auf einem Violoncello Piccolo durch Mario Brunello auf dem Programm. Geplant sind ausserdem ein Rezital mit Sol Gabetta und ihrer neuesten Mendelssohn-Aufnahme mit dem Pianisten Bertrand Chamayou, wofür es nur noch sehr wenige Restkarten gibt, sowie ein grosses Kammermusikprojekt, welches Schönbergs «Verklärte Nacht» und Brahms Streichquintett Nr. 2 umfasst. Daran beteiligt sind neben Sol Gabetta weitere herausragende Musikpersönlichkeiten wie die Geigerinnen Veronika Eberle und Hanna Weinmeister, Amihai Grosz und Pauline Sachse an der Bratsche sowie die Kontrabassistin Uxía Martínez Botana.

Das kommende Festival wird vier Young Artists-Programme als integralen Bestandteil des Hauptprogramms präsentieren. Dazu gehören Konzerte mit aufstrebenden Talenten wie der Pianistin Marie-Ange Nguci, dem Geiger Stephen Waarts und der Mezzosopranistin Juliette Mey. (mgt)

www.solsberg.kulturticket.ch