Das sind gute Nachrichten: Polizei ist auf den Hund gekommen

Nach dem Zeugenaufruf hat sich der in Herznach wohnhafte Hundehalter am Montag, 3. März, am Schalter der Polizei Oberes Fricktal in Frick gemeldet. Dabei ist klar geworden: Glücklicherweise hat sich der Hund bei der Kollision keine schwerwiegenden Verletzungen zugezogen.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend, 28. Februar, um 22.20 Uhr auf der Hauptstrasse von Ueken in Richtung Herznach ein Verkehrsunfall. Ein Personenwagen kollidierte im Bereich der Einmündung der Zeiherstrasse mit einem Hund, der plötzlich auf die Fahrbahn rannte. (mgt/nfz)