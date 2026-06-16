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Das «Rössli» in Olsberg steht zum Verkauf

  16.06.2026 Olsberg
Das «Rössli» ist schon seit längerem geschlossen. Jetzt wird es verkauft. Foto: Valentin Zumsteg
Das «Rössli» ist schon seit längerem geschlossen. Jetzt wird es verkauft. Foto: Valentin Zumsteg

Erwerb kommt für Gemeinde nicht infrage

Das Gasthaus zum Rössli in Olsberg kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Jetzt wird die Liegenschaft, zu der auch zwei Wohnungen, ein Weinkeller und ein grosser Parkplatz gehören, für 2,29 Millionen Franken zum Kauf angeboten.

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