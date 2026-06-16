Das «Rössli» in Olsberg steht zum Verkauf

Das Gasthaus zum Rössli in Olsberg kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Jetzt wird die Liegenschaft, zu der auch zwei Wohnungen, ein Weinkeller und ein grosser Parkplatz gehören, für 2,29 Millionen Franken zum Kauf angeboten.

Erwerb kommt für Gemeinde nicht infrage

Das Gasthaus zum Rössli in Olsberg kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Jetzt wird die Liegenschaft, zu der auch zwei Wohnungen, ein Weinkeller und ein grosser Parkplatz gehören, für 2,29 Millionen Franken zum Kauf angeboten.

Valentin Zumsteg

Mitten im Dorf steht in Olsberg das Gasthaus zum Rössli – und dies schon seit vielen Jahrhunderten. Der Ursprung der Taverne dürfte im Spätmittelalter liegen, der heutige Bau wurde im 17. oder 18. Jahrhundert errichtet. Dieses traditionsreiche Gebäude steht jetzt zum Verkauf. Es ist für 2,29 Millionen Franken ausgeschrieben. «Wir sind pensioniert und leben im Bündnerland. Die Kinder wollen das Restaurant nicht übernehmen, deswegen verkaufen wir die Liegenschaft», erklärt Andreas Putzi. Er hat den Gastrobetrieb und einen Weinhandel zusammen mit seiner Frau Beatrice geführt. Das Restaurant ist schon seit 2023 geschlossen, verschiedene Events des Weinhandels wurden noch bis im vergangenen September im «Rössli» durchgeführt. Heute ruht der Betrieb in Olsberg.

Schon einige Interessenten

Zur Liegenschaft gehören neben dem Restaurant und der Terrasse ein neu ausgebauter Weinkeller. «Die stilvoll gestaltete Räumlichkeit eignet sich ideal für Degustationen, private A nlässe oder exklusive Weinpräsentationen in einzigartigem Ambiente», heisst es in den Verkaufsunterlagen. Weiter umfasst die Immobilie zwei grosse Wohnungen mit 240 respektive 140 Quadratmetern Wohnfläche sowie 30 Parkplätze. «Die aussergewöhnliche Liegenschaft vereint Gastronomie, Wohnen und historische Substanz in einzigartiger Weise und bietet eine seltene Gelegenheit für Betreiber, Investoren oder Liebhaber charaktervoller Immobilien», ist der Ausschreibung zu entnehmen.

Gemäss Andreas Putzi gibt es schon einige Interessenten, die sich gemeldet haben. Ob in Zukunft das Restaurant weitergeführt wird, erachtet er als unsicher. «Da müssen wir schauen, was für Angebote kommen.» Es sei nicht einfach, in einem kleinen Dorf ein Restaurant zu führen.

«Gemeinderat hat Kauf geprüft»

In Olsberg sind Stimmen zu hören, die finden, dass die Gemeinde die Liegenschaft mit dem grossen Parkplatz erwerben sollte. Gemeindeammann Karl Bürgi winkt allerdings ab: «Der Gemeinderat hat dies geprüft. Für uns kommt das aber nicht infrage. Die Räumlichkeiten, die dort vorhanden sind, nützen der Gemeinde nicht viel und die Kosten wären hoch», hält er gegenüber der NFZ fest. Die Zukunft des traditionsreichen Gasthauses bleibt also vorerst ungewiss.