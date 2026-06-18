Das muss gefeiert werden!

20 Jahre Gemeindesportanlagen Netzi

Vor über 2500 Zuschauern fand 2006 der Match FC Aarau gegen den FC Zürich in Eiken statt. Das Spiel war Teil der Einweihungsfeierlichkeiten der neuen Gemeindesportanlagen Netzi. Zu deren 20. Geburtstag findet am kommenden Wochenende ein Fest für Jung und Alt statt.

Susanne Hörth

33 Jahre lang hatte der FC Eiken auf dem Sportplatz Hard trainiert, um Tore gekämpft, Siege gefeiert und auch Niederlagen einstecken müssen. Über Wasser oder gar Strom verfügte die direkt am Waldrand gelegene Anlage nicht. Deshalb wandte sich der Verein im Jahr 2000 mit der Bitte um einen neuen Platz an den damaligen Eiker Gemeinderat. Die Behörde zeigte sich dem Anliegen gegenüber wohlwollend.

Für die neue Sportanlage erwarb die Gemeinde eine grosse Landfläche im Gebiet Netzi. Doch weil in jenen Jahren durch den Wechsel von Roche zu DSM keine Quellensteuern mehr flossen, musste das Projekt aufgrund der finanziellen Einbusse vorerst zurückgestellt werden – bis 2004.

Nach zweijähriger Bauzeit konnten am 23. und 24. Juni 2006 die Gemeindesportanlagen Netzi mit einem grossen Fest eingeweiht werden – unter anderem mit einem Fussballspiel zwischen dem FC Zürich und dem FC Aarau. Die Hoffnung der Organisatoren, dass mehr Zuschauer kommen würden als Eiken Einwohner hat (2006 waren es 2300), erfüllte sich: Über 2500 Personen feuerten die Mannschaften an.

Während die Sportanlagen allen Eiker Vereinen offenstehen, gehört das Clubhaus dem FC Eiken. Der heute rund 250 Mitglieder zählende Verein hat dessen Finanzierung selbst getragen. Seit 2018 verfügen die Anlagen zudem über neue Garderobengebäude, die am 18. Mai 2018 eingeweiht wurden.

In den 20 Jahren ihres Bestehens ist auf den Sportanlagen Netzi bereits viel Geschichte geschrieben worden: Der FC Eiken schaffte den Aufstieg in die 3. Liga, auch die Senioren konnten aufsteigen, und die Juniorenabteilung wächst stetig – das jährliche Juniorencamp ist jeweils ausgebucht. Die vom FC organisierten Familienturniere erfreuen sich grosser Beliebtheit, ebenso wie das von der Männerriege Eiken durchgeführte Netzi-Trophy-Fussballturnier, welches heuer am 4. Juli stattfinden wird.

Ein Fest für Jung und Alt

Das Jubiläum soll ganz im Sinne dessen gefeiert werden, wofür die Sportanlagen stehen: ein Ort der Begegnung für Jung und Alt, für Sport und Spass. Das war dem OK, Hüttenwartin Manu Hagist und FC-Mitglied Roberto Rizzo sowie dem Elternverein Eiken ein grosses Anliegen.

Am Freitag und Samstag steht der grosse Sportplatz ganz im Zeichen des gemeinsamen Festes. Am Freitag findet unter anderem ein Bierpongturnier statt, am Samstag ein Familien- und Mannschaftsturnier. Die Fussball-Freestyler Kim und Mario zeigen, was mit dem Ball alles möglich ist. Dazu kommen Kinderanimationen, Hüpfburg und Spielstationen für die jüngsten Festbesucher. Am Samstagabend grosse Party mit DJ Cyrilo.

Für alle, die die Fussball-WM nicht verpassen möchten, werden die Spiele auf einer Leinwand übertragen. Und selbstverständlich kommt auch das kulinarische Wohl nicht zu kurz.