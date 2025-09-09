Immobilien
Das Märki-Areal bleibt weiterhin ungenutzt

  09.09.2025 Wirtschaft
Für manche ist das ein Schandfleck: Mit einer schnellen Überbauung des Areals ist nicht zu rechnen. Foto: Valentin Zumsteg
Seit zehn Jahren steht an der Zürcherstrasse 31 in Rheinfelden der ehemalige Möbel-Markt Märki leer. Die Liegenschaft gehört mittlerweile der Firma JKB Immobilien AG aus Frick. Konkrete Baupläne gibt es noch keine.

Valentin Zumsteg

