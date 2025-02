Das Miteinander und der Spass gehören einfach dazu

Kürzlich fand im Restaurant Rössli in Zeihen die 56. Generalversammlung des Frauenturnvereins Zeihen statt. Präsidentin Anita Riner eröffnete die Versammlung mit den Worten: «Es muss nicht immer alles Sinn machen, aber Spass. Spass muss es, finde ich, so oft wie möglich machen.»

Anita Riner führte die Anwesenden zügig durch die verschiedenen Traktanden. Besonders der Jahresbericht, den die Präsidentin verfasst und spannend vorgetragen hatte, sorgte für viele Schmunzler. Der Rückblick auf das Vereinsjahr 2024 liess bei den Turnerinnen Erinnerungen an schöne, aber auch intensive Stunden auf leben. Besonders hervorzuheben waren die Vorbereitungen für die Teilnahme am Regionalturnfest in Laufenburg sowie der Turnerabend, der unter dem Motto «Zumanji» stattfand.

Ein wichtiger Punkt auf den Traktanden war die Wahl einer neuen Revisorin, da die bisherige Amtsinhaberin Pia Bürgi aus dem Verein ausschied. Patricia Profico hatte sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Sie wurde einstimmig und mit grossem Beifall in dieses Amt gewählt. Das vielseitige Programm 2025 sieht wiederum ein aktives Vereinsjahr vor. Ein erstes Highlight wird sicherlich die Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne sein. Ebenso sind die traditionellen Anlässe, wie unter anderem Maibummel, Suuserbummel, die beliebte und nicht wegzudenkende Metzgete, eine Überraschungs-Weihnachtslektion sowie die Teilnahme der Schnurballerinnen an der Wintermeisterschaft, wiederum eingeplant.

Unter Ehrungen wurde Corin Suter für ihre 20-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Sie wurde mit einem kleinen Geschenk überrascht und mit herzlichem Applaus der Anwesenden geehrt. Die Präsidentin bedankte sich herzlich bei ihren Vorstandskolleginnen für ihre Unterstützung und bei allen Turnerinnen für ihren Beitrag zu einem erfolgreichen Vereinsjahr. Sie wünschte allen Anwesenden viel Freude und beste Gesundheit. Bei gemütlichem Beisammensein liess man den Abend in fröhlicher Runde ausklingen. (mgt)