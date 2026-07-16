Das kann ich nicht verstehen

Längere Zeit war der Parkplatz hinter der UBS in Rheinfelden mit extrem hohen Bauprofilen belegt. Ich stellte mir die Frage, ob diese Höhe bewilligt wird, da vom Gartenweg aus der Storchennestturm und die Stadtmauer nicht mehr sichtbar sein werden. Zudem ist die vorgesehene ...

Längere Zeit war der Parkplatz hinter der UBS in Rheinfelden mit extrem hohen Bauprofilen belegt. Ich stellte mir die Frage, ob diese Höhe bewilligt wird, da vom Gartenweg aus der Storchennestturm und die Stadtmauer nicht mehr sichtbar sein werden. Zudem ist die vorgesehene Höhe über dem Obertorturm möglicherweise aus Heimatschutz-Gründen nicht erlaubt. Von direkten Anwohnern habe ich gehört, dass die Basis des Neubaus vom aufgefüllten Parkplatz aus geplant ist und nicht vom Ursprung am Gottesackerweg, was die Haushöhe ebenfalls in Frage stellen muss.

Wie ich am Morgen des 10. Juli feststellen musste, wurde alles Grün um den Parkplatz geschnitten und abgeräumt. Das bedeutet wohl, dass der Baubeginn demnächst vorgesehen ist, was ich nicht verstehen kann. Rheinfelden ist immerhin eine Stadt, die im Jahr 2016 den Wakkerpreis bekommen hat. Vielleicht muss sie den wieder zurückgeben?

URS FISCHER, RHEINFELDEN