Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Das kann ich nicht verstehen

  16.07.2026 Leserbriefe

Längere Zeit war der Parkplatz hinter der UBS in Rheinfelden mit extrem hohen Bauprofilen belegt. Ich stellte mir die Frage, ob diese Höhe bewilligt wird, da vom Gartenweg aus der Storchennestturm und die Stadtmauer nicht mehr sichtbar sein werden. Zudem ist die vorgesehene ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote