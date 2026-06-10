Das Jubiläum wird mit den Schweizer Freunden gefeiert

Der Gewerbeverein jenseits des Rheins ist in diesem Jahr 125 Jahre alt. Das wird selbstverständlich gebührend gefeiert – auch mit Gewerblern aus der Schweiz.

125 Jahre Gewerbeverein in Badisch Rheinfelden

Der Gewerbeverein jenseits des Rheins ist in diesem Jahr 125 Jahre alt. Das wird selbstverständlich gebührend gefeiert – auch mit Gewerblern aus der Schweiz.

Petra Wunderle

Gustav Fischer, der an der Spitze des Gewerbevereins von Badisch Rheinfelden steht, und sein zuverlässiges Team haben ein interessantes Jubiläumsprogramm ausgetüftelt. Und es ist dies und jenseits des Rheins hinlänglich bekannt, dass die beiden Gewerbevereine Badisch Rheinfelden und Rheinfelden / Schweiz gerne zusammenarbeiten und zusammen feiern.

Schweizer Freunde im Einsatz

Tradition ist es, dass die Mitglieder beider Gewerbevereine immer zum Ende des Sommers einen gemeinsamen Hock veranstalten, abwechselnd auf Schweizer Seite auf dem Inseli und auf deutscher Seite beim Salmegg. So ist es selbstverständlich, dass die beiden Gewerbevereine auch anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums einander helfen: Die beiden Jubiläumshighlights «Musiktag» und «Jubiläumsball» werden gemeinsam gefeiert.

Aktuell entsteht eine Jubiläumsfestschrift, in der neben dem Geschichtlichen auch ehemalige und aktuelle Betriebe in Badisch Rheinfelden vorgestellt werden. Die «Festschrift» wird in einem öffentlichen Rahmen präsentiert, voraussichtlich im Juni.

Einen «Musiktag» gibt es am Samstag, 19. September, im Kastanienpark auf deutscher Seite. Der Musiktag steht unter dem Motto «Musik liegt in der Luft», er ist ein Dankeschön an die Bevölkerung. Gestartet wird mit dem Frühschoppenkonzert der Latscharis, dann tritt die Jazz-Streetband auf, gefolgt von einem Platzkonzert der Musikerinnen und Musiker der Stadtmusik Rheinfelden/Schweiz.

«Grenzüberschreitender Jubiläumsball» heisst es am Samstag, 10. Oktober, im Bürgersaal von Badisch Rheinfelden. Es wird ein Abend mit Unterhaltung, Livemusik und Tanz sowie einem festlichen Buffet geboten.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und – worüber sich Gustav Fischer besonders freut – in der Arbeitsgruppe Jubiläumsball wirken auch Schweizer und Schweizerinnen mit, allen voran Raymond Keller, Präsident des Gewerbevereins, und Ehrenpräsident Fritz Gloor. Dazu verrät Rita Baumgartner, die der Arbeitsgruppe angehört: «Die Freunde aus der Schweiz beteiligen sich an Organisation und Rahmenprogramm. A nna Tina Heuss wird den Abend moderieren.»

Wechselhafte Geschichte

Es war vor über 125 Jahren, der Gewerbebestand in dem damaligen Ortsteil Badisch Rheinfelden war unorganisiert und zerrissen. Die Einwohner gingen zum grössten Teil nach Säckingen, Lörrach oder Freiburg zum Einkauf. Die Geschäfte klagten über den Geschäftsgang. Auch dem Handwerk ging es ähnlich. So musste etwas geschehen, etwas, das dem Gewerbe dienlich und nützlich sei. So kam es 1901 dazu, dass der erste Gewerbeverein gegründet wurde. 1933 wurde der Verein zwangsaufgelöst, nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs wurde der Gewerbeverein 1949 wieder ins Leben gerufen.