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Das Jubiläum wird mit den Schweizer Freunden gefeiert

  10.06.2026 Badisch Rheinfelden
Gruppenfoto mit einem Teil der Vorstandsmitglieder: Alois Kühn (hintere Reihe von links), Gustav Fischer, Frank Jacob, Süleyman Emre, Patrick Michels, Stefan Senger und Frank Sattler. Vorne von links: die Ehrenvorsitzenden mit Edwin Rütschle, Klaus Ihringer, Fritz Gloor und Heinrich Honsel. Foto: Petra Wunderle
Gruppenfoto mit einem Teil der Vorstandsmitglieder: Alois Kühn (hintere Reihe von links), Gustav Fischer, Frank Jacob, Süleyman Emre, Patrick Michels, Stefan Senger und Frank Sattler. Vorne von links: die Ehrenvorsitzenden mit Edwin Rütschle, Klaus Ihringer, Fritz Gloor und Heinrich Honsel. Foto: Petra Wunderle

125 Jahre Gewerbeverein in Badisch Rheinfelden

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Petra Wunderle

Gustav Fischer, der an der Spitze des ...

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