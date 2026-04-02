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Das Hotel Schiff wird verkauft – die Stadt bedauert

  02.04.2026 Wirtschaft
Ungewisse Zukunft: Wie es mit dem Hotel Schiff ab November weitergeht, ist offen. Foto: zVg
Ungewisse Zukunft: Wie es mit dem Hotel Schiff ab November weitergeht, ist offen. Foto: zVg

Die Schützen Rheinfelden Immobilien AG trennt sich vom Hotel Schiff in der Rheinfelder Marktgasse. Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von diesem Schritt betroffen. Ein Käufer wird gesucht. Die Stadt äussert sich besorgt.

Valentin Zumsteg

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