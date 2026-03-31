Rheinfelden: Das Hotel Schiff am Rhein wird verkauft

Die Schützen Rheinfelden Immobilien AG trennt sich vom Hotel Schiff in der Rheinfelder Marktgasse. Die Schliessung ist Ende Oktober geplant. Ein Käufer wird gesucht. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind betroffen.

Valentin Zumsteg

Das ist ein Schlag für die Rheinfelder Altstadt: Die Schützen Immobilien AG hat heute Dienstag bekannt gegeben, dass sie das Hotel Schiff am Rhein verkaufen wird. Die Schliessung von Hotel und Restaurant ist Ende Oktober 2026 geplant. Der Verwaltungsrat hat den Entscheid gestern Montag getroffen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute informiert worden. «Abklärungen haben gezeigt, dass sich das Klinik-im-Hotel-Konzept im Schiff nicht nach den Vorstellungen des Schützen umsetzen lässt», ist anlässlich einer Medienorientierung erklärt worden. «Ein reiner Hotelbetrieb entspricht nicht unserer strategischen Ausrichtung. Künftig konzentriert sich der Schützen auf die Standorte Hotel Schützen und Hotel Eden im Park», sagte Verwaltungsratspräsidentin Antonia Jann. Der Entscheid sei den Verantwortlichen sehr schwer gefallen. «Es tut uns leid für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit sehr viel Herzblut und Engagement für das Schiff eingesetzt haben», erklärte Jann. Von der Schliessung sind 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. «Mit ihnen wird in persönlichen Gesprächen sorgfältig nach sozialverträglichen Lösungen gesucht», sagte Hoteldirektorin Walburga Kunz.

Wer die Liegenschaft kaufen wird, ist noch offen. Der Verkaufsprozess werde nun vorbereitet.

Ausführlicher Bericht in der NFZ vom Donnerstag.