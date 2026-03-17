Das hat gestochen

Jass-Abend der Pontoniere Wallbach

24 Teilnehmer versammelten sich im Vereinsdepot der Pontoniere Wallbach zum traditionellen Jass-Abend.

Nachdem sich alle Teilnehmenden eingeschrieben hatten, begann das Jassen um kurz nach 19.30 Uhr. Nach mehreren Runden konnte um 23 Uhr Anita mit 4091 Punkten als Gewinnerin bekanntgegeben werden. Auf dem zweiten Platz folgte Claudia mit 3992 Punkten und auf dem dritten Platz Herbert mit 3948 Punkten.

Anschliessend liess man den Abend mit einem kleinen Snack gemütlich ausklingen. Der Pontonierfahrverein Wallbach bedankt sich bei den zahlreichen Jassern für die Teilnahme. (mgt)