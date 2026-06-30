Das Feldschiessen – treffsicher, gesellig

Auch dieses Jahr war das Eidgenössische Feldschiessen des Schützenverein Zeiningen ein voller Erfolg. 123 Zeiningerinnen und Zeininger trafen sich auf dem Schiessstand Röti in Möhlin, um ihr Können auf die 300-Meter-Distanz unter Beweis zu stellen. Besonders gefreut hat ...

Auch dieses Jahr war das Eidgenössische Feldschiessen des Schützenverein Zeiningen ein voller Erfolg. 123 Zeiningerinnen und Zeininger trafen sich auf dem Schiessstand Röti in Möhlin, um ihr Können auf die 300-Meter-Distanz unter Beweis zu stellen. Besonders gefreut hat die Schützen die Teilnahme von 21 Gruppen, welche sich am traditionellen Gruppenwettkampf beteiligten. Den Titel des besten Zeininger Schützen sicherte sich Klaus Senn mit 69 von maximal 72 Punkten. Bei den Gruppen ging es spannend zu. Gleich zwei Teams erzielten 225 Punkte.

1. Platz: «Tipi ohne Tipi» mit Thomas Feiermuth, Roger Feiermuth, Werner Weber und Til Weber (225 Punkte);

2. Platz: «Schilling Holzdesign» mit Sven Schaub, Kevin Ott, Beat Jäger und Emanuel Stäuble (225 Punkte);

3. Platz: «Schützen Clique Fricktal» mit Hans Brogli, Thierry Steiner, Robin Senger und Daniel Hilpert (223 Punkte). «Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Feldschiessen und hoffen, 2027 noch mehr Schützinnen und Schützen in der Röti begrüssen zu dürfen», so die Schützengesellschaft Zeiningen. (mgt)