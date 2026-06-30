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Das Feldschiessen – treffsicher, gesellig

  30.06.2026 Zeiningen

Auch dieses Jahr war das Eidgenössische Feldschiessen des Schützenverein Zeiningen ein voller Erfolg. 123 Zeiningerinnen und Zeininger trafen sich auf dem Schiessstand Röti in Möhlin, um ihr Können auf die 300-Meter-Distanz unter Beweis zu stellen. Besonders gefreut hat ...

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