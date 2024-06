Das Dorfmuseum Mumpf und die Autobahn

Am kommenden Sonntag, 23. Juni, ist das Dorfmuseum an der Ankengasse in Mumpf von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Thema diesmal: Die Autobahn durch Mumpf ist 50 Jahre alt. Zeit also, um zurückzuschauen auf die Krämpfe ihrer Entstehungsgeschichte, auf die Veränderungen des Dorfes und die Vision ihrer «Entsorgung».

Der Einblick in Dokumente der Regierung offenbart die Abwimmelung aller Mumpfer Einwände gegen Lärm, Pneuabriebe und Abgase sowie die abgelehnten Tunnelvarianten. Die Monitorschau zeigt die gewaltigen Substanzverluste im Dorf und den Verlauf der Bauarbeiten von 1970 bis 1974. Und dann ist da noch die Vorstellung, wie die Autobahn zum Verschwinden gebracht werden könnte. Neben der Sonderschau ist natürlich auch die Dauerausstellung immer wieder ein Hingucker und das Bistro dient dem gemütlichen Höckle und Güügele. (mgt)