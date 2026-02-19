Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Das bittere Ende der Fasnacht versüssen

  19.02.2026 Kaisten
Der Elferrat verwöhnt die kleinen Fasnächtler mit seinen Gaben. Foto: Jörg Wägli
Der Elferrat verwöhnt die kleinen Fasnächtler mit seinen Gaben. Foto: Jörg Wägli

Narrenlaufen und Verbannung zum Abschluss

Schön war sie, die Chaischter Dorffasnacht. Doch alles Schöne hat auch einmal ein Ende. Dass dieses Ende für die kleinen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler nicht gar so bitter ausfällt, dafür sorgten die Mitglieder ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote