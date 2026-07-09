«Das Bedürfnis nach einem Treffpunkt war immer da»

Das Café Maier in Zeiningen ist ein Ort, wo sich Menschen gerne treffen. Die Geschäftsleitung hat diesem Fakt Rechnung getragen und das Lokal vergrössert. Heute Donnerstag ist Neueröffnung.

Zeiningen: Café Maier hat sich vergrössert und feiert heute Eröffnung

Das Café Maier in Zeiningen ist ein Ort, wo sich Menschen gerne treffen. Die Geschäftsleitung hat diesem Fakt Rechnung getragen und das Lokal vergrössert. Heute Donnerstag ist Neueröffnung.

Janine Tschopp

Es ist immer viel los beim Café Maier in Zeiningen. Einerseits kaufen dort viele Kundinnen und Kunden aus Zeiningen und Umgebung ihre Backwaren. Andererseits wird das Lokal auch gerne als Treffpunkt genutzt. Bautechnisch ist dort in letzter Zeit ebenfalls viel gegangen. So wurde der Hausteil, in welchem sich ganz früher die Backstube der Vorgängerbäckereien befand, Anfang 2025 rückgebaut und in den folgenden Monaten wieder neu erstellt.

Schliesslich wurde der ursprüngliche Hausteil renoviert und energietechnisch auf den neusten Stand gebracht. Wie der Besitzer der Immobilie, Christian Gut von der Gewinnerhaus GmbH, im Gespräch mit der NFZ mitteilt, befinden sich nun insgesamt neun Wohnungen und drei Gewerberäume in der Liegenschaft. Ausser einem Gewerberaum und einer neu erstellten 7-Zimmer-Wohnung sind alle Räumlichkeiten bereits vermietet, wie Gut ausführt.

Umzug in den neuen Teil

Schon seit Generationen befindet sich in diesem Gebäude im Zeininger Mitteldorf eine Bäckerei. Nach der Bäckerei Guthauser folgte die Bäckerei Stocker und 2013 übernahm Beck Maier aus Laufenburg. Bald wurden im Geschäft und im Aussenbereich einige Sitzplätze eingerichtet. «Das Bedürfnis nach einem Treffpunkt war von Anfang an da», berichtet Roman Maier, Geschäftsführer von Beck Maier, gegenüber der NFZ.

Diese Erkenntnis führte die Verantwortlichen des Laufenburger Unternehmens unter anderem dazu, in die grösseren Räumlichkeiten im neuen Teil des Gebäudes einzuziehen. «Sowohl von der Kundschaft als auch von unserem Personal spüren wir viel Unterstützung», erklärt Roman Maier eine weitere Motivation, in den Standort Zeiningen zu investieren. Bei solchen Entscheidungen sei es auch immer wichtig, die Mitarbeitenden im Boot zu wissen.

Mehr Sitzplätze und mehr Parkplätze

Heute Donnerstag feiert Beck Maier Eröffnung in den neuen Räumlichkeiten, die über rund 25 Sitzplätze im Innenbereich verfügt. Auch im Aussenbereich können nun viel mehr Plätze angeboten werden. Zudem befinden sich rund um die Bäckerei 13 Parkplätze.

Wer die ursprünglich gemieteten Räumlichkeiten von Beck Maier übernehmen wird, ist derzeit noch offen. «Es ist noch alles möglich. Schön wäre sicher, wenn sich ein Gewerbe einmieten würde, von welchem das ganze Dorf profitieren kann», berichtet Christian Gut.