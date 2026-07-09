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«Das Bedürfnis nach einem Treffpunkt war immer da»

  09.07.2026 Zeiningen
Seit heute befindet sich das Café Maier im linken Teil des Gebäudes. Fotos: Janine Tschopp
Seit heute befindet sich das Café Maier im linken Teil des Gebäudes. Fotos: Janine Tschopp

Zeiningen: Café Maier hat sich vergrössert und feiert heute Eröffnung

Das Café Maier in Zeiningen ist ein Ort, wo sich Menschen gerne treffen. Die Geschäftsleitung hat diesem Fakt Rechnung getragen und das Lokal vergrössert. Heute Donnerstag ist Neueröffnung.

Janine ...

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