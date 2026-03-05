Immobilien
Das alte Pfarrhaus soll verkauft werden

  05.03.2026 Wirtschaft
Das alte Pfarrhaus soll für 1,775 Millionen Franken verkauft werden. Foto: Valentin Zumsteg
Die christkatholische Kirchgemeinde Rheinfelden-Kaiseraugst will das ehemalige Pfarrhaus am Kirchgässli 2 in Rheinfelden verkaufen. Seit Frühjahr 2024 ist die Immobilie ausgeschrieben, bislang fand sich kein Käufer.

Valentin Zumsteg

Es ist ein ...

