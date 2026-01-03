Der neue Gemeindeammann Andreas Hasler setzt auf die gemeinsame Gestaltung. Rund einhundert Gäste waren am 1. Januar am Neujahrsapéro in Hellikon dabei.

Der neue Gemeindeammann Andreas Hasler setzt auf die gemeinsame Gestaltung. Rund einhundert Gäste waren am 1. Januar am Neujahrsapéro in Hellikon dabei.

Hans Zemp

Neu-Gemeindeammann Andreas Hasler spürt, dass in Hellikon über viele Jahre Traditionen gewachsen sind, dass diese von Jung und Alt mitgetragen und weitergelebt werden. Für ihn geht es darum, dass man für die Gemeinschaft etwas macht, zusammen etwas gestaltet und diese Werte an die nächste Generation weitergibt. Die Helliker Turnhalle sei vor 66 Jahren gebaut worden und stehe seither für viele Veranstaltungen zur Verfügung. Er erwähnt hier etwa die vielen Turnstunden und die Turnerabende, die Schulschlussfeiern, Theateraufführungen und Jahreskonzerte wie auch Geselligkeitsanlässe wie Maskenbälle oder Raclette-Abende.

Gemeindeversammlungen und Gemeinderatswahlen erleben ihre Durchführung ebenfalls in der Turnhalle. All diese vielen Veranstaltungen helfen einerseits mit, das Dorf zu beleben, Traditionen zu pf legen und anderseits, um beste Werbung für «unser kleines Dorf» zu machen. So freuen ihn etwa die 33 Podestplätze im turnerischen Bereich und die vielen gelungenen Anlässe der Musikgesellschaft, die den Neujahrsempfang musikalisch umrahmte.

Gegenseitiger Respekt

Im neuen Jahr sieht Andreas Hasler – glaube man einem chinesischen Horoskop – kein Jahr zum Durchatmen. Er ist aber überzeugt, dass jeder Mensch einen Teil dessen, was kommt, selbst in der Hand habe. Hasler wünscht sich für Hellikon ein gutes Jahr mit gegenseitigem Respekt. Dazu gehören Nachbarschaftshilfe und ganz menschliche Dinge wie ein Lachen oder ein paar freundliche Worte. «Und wenn das dann bei uns klappt und auch in unseren Nachbardörfern und immer weiter, dann klappt es irgendeinmal in der ganzen Welt.» Mit den besten Wünschen für viel Zufriedenheit, Glück und Gesundheit übergab er das Wort alt Gemeindeammann Thomas Rohrer.

Ehrung von anwesenden Senioren

In Hellikon ist es Brauch, dass Seniorinnen und Senioren im höheren Alter am Neujahrsempfang geehrt werden. Wer 80, 85, 90 Jahre oder älter ist, erhält ein Geschenk, wenn er beim Empfang angemeldet dabei ist. Thomas Rohrer durfte diesmal elf Senioren ehren. Wer 50, 60 oder auch 65 Ehejahre gemeinsam verbracht hat, wird ebenfalls beschenkt. Mit 65 gemeinsamen Ehejahren führen diese Liste Hanspeter und Ingried Reinhard an. Im zweiten Teil hatten die rund einhundert Gäste reichlich Gelegenheit, beim vom Helliker Rössli vorbereiteten Apéro zuzugreifen und viele Worte auszutauschen.