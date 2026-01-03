Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Dann klappt es irgendeinmal in der ganzen Welt»

  03.01.2026 Hellikon
Die Gäste jeden Alters genossen das gemütliche Beisammensein. Fotos: Hans Zemp
Die Gäste jeden Alters genossen das gemütliche Beisammensein. Fotos: Hans Zemp

Der neue Gemeindeammann Andreas Hasler setzt auf die gemeinsame Gestaltung. Rund einhundert Gäste waren am 1. Januar am Neujahrsapéro in Hellikon dabei.

Hans Zemp

Neu-Gemeindeammann Andreas Hasler spürt, dass in Hellikon über viele Jahre Traditionen ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote