Danke, Zeiningen!

Liebe Zeiningerinnen, liebe Zeinininger Von Herzen bedanke ich mich bei allen, die mir ihre Stimme gegeben und mir damit ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Das klare Wahlergebnis erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit. Es ist für mich Verpflichtung und Ansporn zugleich, den ...

Liebe Zeiningerinnen, liebe Zeinininger

Von Herzen bedanke ich mich bei allen, die mir ihre Stimme gegeben und mir damit ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Das klare Wahlergebnis erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit. Es ist für mich Verpflichtung und Ansporn zugleich, den erteilten Auftrag verantwortungsvoll und mit voller Kraft wahrzunehmen.

Die Vorbereitungen für meinen Amtsantritt im Januar laufen bereits. In den kommenden Wochen möchte ich mir ein umfassendes Bild verschaffen: noch intensiver zuhören, lernen und verstehen, was unsere Gemeinde bewegt. Eine enge, wertschätzende und verlässliche Zusammenarbeit mit dem gesamten Gemeinderat, der Verwaltung, den Kommissionen und den Fachgruppen ist für mich zentral. Sie bildet das Fundament für eine erfolgreiche Amtsperiode. Mein Dank gilt zudem Alexander Kohler, der als Präsident ad interim im laufenden Quartal grosse Verantwortung übernommen hat. Ich bin überzeugt, dass wir eine sorgfältige Übergabe und einen konstruktiven Austausch sicherstellen können. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen allen die Zukunft von Zeiningen positiv und nachhaltig zu gestalten.

Herzlichst

ANDREAS GEISS, ZEININGEN