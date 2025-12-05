Immobilien
Danke, Zeiningen!

  05.12.2025 Leserbriefe

Liebe Zeiningerinnen, liebe Zeinininger
Von Herzen bedanke ich mich bei allen, die mir ihre Stimme gegeben und mir damit ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Das klare Wahlergebnis erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit. Es ist für mich Verpflichtung und Ansporn zugleich, den ...

