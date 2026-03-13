Immobilien
Danke villmol

  13.03.2026 Leserbriefe

Im Briefchaschte han ich chürzlich entdeckt, dass drin es Cuvärt mit eme Summervogel schteckt. Es Cuvärt im a-sächs-Format, dr Brief-Öffner drfür lit scho parat. Doch halt, e Kontrolle zerscht muess si, öb ich au dr richtigi Empfänger bi? En ...

