Danke villmol13.03.2026 Leserbriefe
Im Briefchaschte han ich chürzlich entdeckt, dass drin es Cuvärt mit eme Summervogel schteckt. Es Cuvärt im a-sächs-Format, dr Brief-Öffner drfür lit scho parat. Doch halt, e Kontrolle zerscht muess si, öb ich au dr richtigi Empfänger bi? En Absänder chan ich zum Glück finde, e Frau us Oeschge schtoht druff hinde. Im Cuvärt isch es gfaltets Blatt. Ich nimms use und schtriechs glatt. Es isch e Brief, wo mi persönlich betrifft, gschriebe mit schöner Schnüerli-Schrift. Sie wöll mir danke säge für mini Gedicht, si sige gschriebe als verschtändlichi Gschicht. Dass mir fremdi Lüt eso danke säge, macht mi ehrlich gsait, es bitz verläge. Doch über dä Brief han ich mi riesig gfreut. Das schpornt mi a zum schriebe erneut! Danke villmol.
ERIKA HUGENTOBLER-LÜTZELSCHWAB, MAGDEN