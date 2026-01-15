Immobilien
Danke und Bitte der Könige

  15.01.2026 Leserbriefe

Das Resultat der Sammlung der Rheinfelder Drei Könige ist noch höher ausgefallen als zuerst gemeldet (NFZ, 27.12.25).

Ein anonymer Spender warf zwischen Weihnachten und Neujahr ein Couvert mit 300 Franken in den Briefkasten des Rathauses. Dem edlen Spender sei ...

