Danke und Bitte der Könige

Ein anonymer Spender warf zwischen Weihnachten und Neujahr ein Couvert mit 300 Franken in den Briefkasten des Rathauses. Dem edlen Spender sei ...

Das Resultat der Sammlung der Rheinfelder Drei Könige ist noch höher ausgefallen als zuerst gemeldet (NFZ, 27.12.25).

Ein anonymer Spender warf zwischen Weihnachten und Neujahr ein Couvert mit 300 Franken in den Briefkasten des Rathauses. Dem edlen Spender sei Dank!

Danke sagen die Könige im Namen der Kinder und Jugendlichen unserer Stadt ebenso herzlich Herrn Alfred Leu, der anlässlich seines 95. Geburtstages viel Geld sammelte und dieses der Königsgemeinschaft zukommen liess. Dank und Bitte: Damit die Tradition weiterlebt und Gutes möglich wird, braucht es auch in Zukunft Unterstützung im Hintergrund. Wollen Sie sich als Frau oder Mann bei uns engagieren? Es sind administrative, organisatorische Tätigkeiten und logistische Aufgaben, für die wir Hilfe benötigen. Der Umfang? Zirka fünf bis zehn Tage im Jahr, je nach Aufgabenverteilung. Ein konkreter Einsatz für eine gute Sache, als Teil einer lockeren, aber starken Verbindung von Menschen, denen das Wohl der Menschen hier am Herzen liegt! Melden Sie sich doch und schreiben Sie an: adrian@ adriankohler.ch. Danke!

ADRIAN KOHLER, RHEINFELDEN