Danke für Ihre Stimme

Liebe Zeiningerinnen und Zeininger,

herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und die vielen Stimmen im ersten Wahlgang. Nun kommt es zum zweiten Wahlgang am 30. November und ich kandidiere erneut für den Gemeinderat. Nun brauche ich Sie. Jede Stimme zählt. Ich stehe für eine solide Finanzpolitik, attraktive Angebote für Jung und Alt und einen klaren und offenen Dialog mit der Bevölkerung. Gemeinsam gestalten wir ein starkes und lebenswertes Zeiningen.

HERZLICHE GRÜSSE

THOMAS BÖRLIN, ZEININGEN