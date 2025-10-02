Danke für Ihr Vertrauen

Liebe Möhlinerinnen, liebe Möhliner Ein herzliches Dankeschön für Ihre Stimme bei den Gemeinderatswahlen. Ich freue mich sehr über das Ergebnis – und darüber, dass so viele Möhlemer mir ihr Vertrauen schenken. Das ist ...

Ein herzliches Dankeschön für Ihre Stimme bei den Gemeinderatswahlen. Ich freue mich sehr über das Ergebnis – und darüber, dass so viele Möhlemer mir ihr Vertrauen schenken. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, sondern eine grosse Freude und ein klarer Auftrag. Ab dem 1. Januar 2026 werde ich mit ganzer Energie für Möhlin da sein: zuhören, hinschauen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit meinen Gemeinderatskollegen gute Lösungen finden. Mir liegt am Herzen, dass in Möhlin alle ihren Platz haben – Familien, Kinder und Jugendliche, Berufstätige, ältere Menschen, unsere Vereine sowie das lokale Gewerbe. Denn nur wenn wir die Bedürfnisse aller ernst nehmen, bleibt unser Dorf lebendig, sicher und zukunftsorientiert.

Ich freue mich auf diese Aufgabe – und auf viele Begegnungen und Gespräche mit Ihnen.

HERZLICH

EVA STAUBLI-MAHRER, MÖHLIN