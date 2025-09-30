Danke für das Vertrauen

Liebe Magdemer Bevölkerung, wir bedanken uns herzlich für Ihre Stimme und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Unsere Gemeinde lebt vom Miteinander. Darum möchten wir die kommenden Aufgaben zusammen mit unseren Gemeinderatskollegen und der Bevölkerung angehen. ...

Liebe Magdemer Bevölkerung, wir bedanken uns herzlich für Ihre Stimme und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Unsere Gemeinde lebt vom Miteinander. Darum möchten wir die kommenden Aufgaben zusammen mit unseren Gemeinderatskollegen und der Bevölkerung angehen. Herausforderungen gibt es immer wieder, aber gemeinsam werden wir Lösungen finden. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und danken Ihnen allen für Ihre Unterstützung.

CAROLE BINDER-MEURY,

GEMEINDEPRÄSIDENTIN MAGDEN BRUNO BLIND, VIZEPRÄSIDENT MAGDEN