Danke für das Vertrauen

  30.09.2025 Leserbriefe

Liebe Magdemer Bevölkerung, wir bedanken uns herzlich für Ihre Stimme und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Unsere Gemeinde lebt vom Miteinander. Darum möchten wir die kommenden Aufgaben zusammen mit unseren Gemeinderatskollegen und der Bevölkerung angehen. ...

