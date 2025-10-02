Danke für das grosse Vertrauen

Wir bedanken uns herzlich bei allen Meler Stimmberechtigten für die Wahl von Hans Metzger als Gemeinderat und von Loris Gerometta als Gemeindeammann. Das grosse Vertrauen, das Sie uns mit Ihren Stimmen entgegengebracht haben, bestätigt unsere Arbeit und ehrt uns, diese Verantwortung ...

Wir bedanken uns herzlich bei allen Meler Stimmberechtigten für die Wahl von Hans Metzger als Gemeinderat und von Loris Gerometta als Gemeindeammann. Das grosse Vertrauen, das Sie uns mit Ihren Stimmen entgegengebracht haben, bestätigt unsere Arbeit und ehrt uns, diese Verantwortung auch in Zukunft zu tragen. Es freut uns sehr, dass wir als Gemeinderäte bestätigt wurden. Besonders dankbar sind wir für die breite Abstützung in der Gemeinde sowie in allen politischen Lagern, die uns Rückenwind gibt, um uns auch weiterhin mit voller Kraft für Möhlin einzusetzen. Ein grosser Dank gilt zudem der Bevölkerung, die Loris Gerometta das verantwortungsvolle Amt des Gemeindeammanns übertragen hat – eine Wertschätzung, die bewegt und verpflichtet.

Unseren grössten Respekt und Dank möchten wir all denen aussprechen, die uns in einem fairen Wahlkampf mit Rat, Tat, Zeit und Zuspruch unterstützt haben. Ohne dieses Engagement wäre es nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank gilt unseren Familien, die auf vieles verzichten mussten und in dieser Zeit immer voll und ganz hinter uns standen. Danke. Wir gratulieren dem gewählten Gemeinderat und freuen uns auf eine offene und konstruktive Zusammenarbeit im Sinne und am Puls unserer Gemeinde! Gemeinsam wollen wir Möhlin weiterentwickeln – verantwortungsvoll, nahbar und mit Herz.

HANS METZGER & LORIS GEROMETTA, MÖHLIN