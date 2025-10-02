Immobilien
Danke für das grosse Vertrauen

  02.10.2025 Leserbriefe

Wir bedanken uns herzlich bei allen Meler Stimmberechtigten für die Wahl von Hans Metzger als Gemeinderat und von Loris Gerometta als Gemeindeammann. Das grosse Vertrauen, das Sie uns mit Ihren Stimmen entgegengebracht haben, bestätigt unsere Arbeit und ehrt uns, diese Verantwortung ...

