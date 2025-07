Dankbarkeit und Verantwortung – Gedanken zum 1. August

Der 1. August ist für mich weit mehr als ein Feiertag. Es ist ein Moment der Dankbarkeit – dafür, in der Schweiz aufgewachsen zu sein. In einem Land, das mir Zugang zu Bildung, Sicherheit und demokratischer Mitbestimmung ermöglicht. Diese Chancen sind keine ...

Der 1. August ist für mich weit mehr als ein Feiertag. Es ist ein Moment der Dankbarkeit – dafür, in der Schweiz aufgewachsen zu sein. In einem Land, das mir Zugang zu Bildung, Sicherheit und demokratischer Mitbestimmung ermöglicht. Diese Chancen sind keine Selbstverständlichkeit – weltweit nicht, und auch bei uns nicht für alle gleich. Meine Wurzeln reichen über die Landesgrenze hinaus, bis in die Bretagne. Die raue Küste, das stolze, eigensinnige Volk, das kulturell oft übergangen wurde. Es erinnert mich daran, wie wichtig es ist, dass Vielfalt Platz hat. Dass Vielfalt den Zusammenhalt stärkt, bestätigt auch die neue Studie von Feldschlösschen & Sotomo – für mich und meine Partei ganz wichtig. Die Schweiz ist stark, weil sie offen ist – offen für unterschiedliche Perspektiven, Sprachen und Lebensgeschichten. Diese Offenheit muss uns allen weiterhin ein Anliegen bleiben. Denn Offenheit, Verantwortung und ein starker Zusammenhalt gehören zusammen. Eine Gesellschaft bleibt nur dann lebendig und zukunftsfähig, wenn sie sich weiterentwickelt, wenn sie auch denjenigen eine Stimme gibt, die oft überhört werden – Kinder, Familien, Menschen mit wenig Einfluss und finanziellen Mitteln. Direkte Demokratie ist dafür zentral: Mitsprache statt Spaltung. Begegnung und Austausch – gemeinsame Erlebnisse – machen unsere Gesellschaft lebendig. Am 1. August feiern wir nicht nur unsere Geschichte, sondern auch unsere Verantwortung. Für Freiheit, für Zusammenhalt, für eine solidarische Zukunft. Ich wünsche uns allen einen Bundesfeiertag voller Dankbarkeit – und den Mut, unser Land weiter offen, gerecht und gemeinsam zu gestalten.

BÉA BIEBER

GROSSRÄTIN GLP, RHEINFELDEN