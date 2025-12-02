Dank an die Wählerinnen und Wähler von Zeiningen

I ch bedanke mich ganz herzlich für Ihre Unterstützung und die vielen Stimmen, welche ich von Ihnen im zweiten Wahlgang zu den Gemeinderatswahlen in Zeiningen erhalten habe. Leider haben die Schalmeienklänge der anderen Seite verfangen und die Hoffnung auf ein neues Zeiningen geweckt. Hoffentlich werden es nicht Flötenklänge eines Rattenfängers werden.

Ich selber werde weiterhin mit scharfem Blick die Geschehnisse in Zeiningen beobachten und die Gemeinde als Oppositionskraft weiter eng begleiten, ohne mich von irgendwem kaufen zu lassen.

Mit freundlichen Grüssen

THOMAS BÖRLIN, ZEININGEN