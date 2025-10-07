Dank an die Bevölkerung

Ich möchte mich herzlich für das Vertrauen bedanken, das Sie mir mit Ihrer Stimme bei der Gemeinderatswahl entgegengebracht haben. Es ist für mich eine grosse Ehre, künftig im Gemeinderat mitwirken und die Zukunft unserer Gemeinde mitgestalten zu dürfen.

Ich werde mich mit Engagement, Offenheit und Verantwortungsbewusstsein für die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger einsetzen und freue mich auf die kommende Zusammenarbeit im Gemeinderat sowie mit Ihnen allen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen!

THOMAS HERMANN, KAISTEN